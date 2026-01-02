Przerażające sceny w Krośnie Odrzańskim. Pies zagryzł mężczyznę.
Dramat rozegrał się w piwnicy jednego z domów jednorodzinnych w Krośnie Odrzańskim. Siedmioletni amstaff zaatakował mężczyznę. Mamy kolejną ofiarę "piesków".theOstry
Znowu oczerniają pieski :(
@teh_m: króciutko zgaszony jak pet jesteś
@zassijt0: tak i trzy kości ram dla każdego wykopka i żeby zawsze lato było
Ale trzeba też na resztę zimy, co by zwierzontka się w pobliżu parków nie kręciły samotnie [może awaryjnie w kieszeni? jak ktoś nosi zapalniczki i mieszka tam gdzie pieski mogą osaczać]
Może tam gdzie to robią zorganizowane firmy to som jakieś specjalne pojemniki, ale i tak w mojej okolicy przy koszach prawie wszystko poustawiane w tym roku
A na duże psy "prawo jazdy z OC"!
@plimplam:
@mk321:
Chodziło mi o mobilne krematoria (https://polskieradio24.pl/artykul/274576%2Cbojkot-euro-za-mordowanie-zwierzat?utm_source=chatgpt.com https://podroze.onet.pl/ciekawe/ukraina-kijow-ma-problem-z-bezdomnymi-psami/0k76ex9?utm_source=chatgpt.com https://www.standard.co.uk/news/world/stray-dogs-of-kiev-rounded-up-and-slaughtered-for-making-kiev-look-untidy-for-euro-2012-7810764.html) i zabijanie bezdomnych psów - chociaż powinien być bardziej humanitarny sposób niż trucie. Problem został rozwiązany. Tam było 50 tysięcy bezpańskich psów w STOLICY!
@pingwin-pingwin123: Morda w kubeł, półanalfabeto!
Puszek nie gryzie