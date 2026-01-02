To nie pies jest winny, tylko człowiek, który doprowadził do takiej sytuacji. Jeśli ktoś decyduje się na zwierzę, które ma siłę uścisku szczęki zdolną łamać kości, to powinien odpowiadać za nie tak, jak za posiadanie broni bez zezwolenia. W Polsce właściciele takich psów czują się bezkarni.