Nic nie zrobiłem, a czeska policja zabrała mi tablice rejestracyjne i unieruchom
Zabrano tablice, za niezapłacone mandaty banku. Mógł zaplacic 25k PLN i jechać dalej. Podobno Credit A.cyborg78
Komentarze (107)
1. Lizingując pojazd nie jesteś jego właścicielem. Wypadało by mieć tego świadomość jakie są tego konsekwencje.
ad 1. Dlatego tak ważny jest system sądowniczy. to bank powinien za to beknąć. Rozwiązania prawne powinny być takie samo jak USA tu macie kluczyki przestaję sprałcać kredyt, to że auto jest U czechów którzy je zatrzymali za długi banku jest juz problemem banku.
ad 2. To samo masz w wypadku kradzieży samochodu przez państwo za prowadzenie pod wpływem. Jeszcze lepiej jest jak wspólnota bierze kredyt na np. termomodernizacje.
@nie-ma-letko: przy kredycie to ja jestem właścicielem auta, mieszkania, czy czegokolwiek innego. Bank może być wpisany w hipotekę, czy zastaw rejestrowy, ale to nie sprawia, że staje się właścicielem.
@tom_kruz: Nie rozumiesz nadal jak wielu czym jest leasing po prostu. Chcesz takiej wyłączności i własności, elastyczności to kup samochód, zarejestruj na siebie.
Ale wydaje mi się, że to będzie dotyczyło każdego banku czy firmy leasingowej, bo oni przecież w ogóle nie płacą mandatów, tylko przekazują je do płacenia klientom, a to czy klienci zapłacą czy nie to w Polsce nie ma znaczenia dla właściciela auta.
@terefereteretere: A jak ktoś ma handel międzynarodowy, klient jest zagraniczny?
Więc wydaje się że te blachy już gdzieś wcześniej błysneły.
No chyba że dostali bulkiem wszystkie blachy właściciela który zalegał jako interes prawny strony.
Ciekawe.
@Wygryw_z_wyboru: W Polsce jest to przestępstwem, tam nie wiem.
Natomiast to nie jest istotą problemu.
Zatrzymują Cię do kontroli drogowej (obojętnie jakie blachy), sprawdzają dowód rejestracyjny i mówią o czesku "deń dobry pan pko-lizing, pan pko-lizing nie zapłącić 25000 eur mandat, pan zapłacić, czy pan nie jechać?"