Gdy bank będzie miał zaległości podatkowe lub inne to zajmą karty płatnicze, które fizycznie są własnością banku?

Gdy telecom będzie miał zaległości podatkowe lub inne to zajmą karty sim?

Gdy jakis operator social-mediów będzie miał zaległości podatkowe to będą na miejscu ludziom blokować konta w tych serwisach?



Czy to na pewno właściwy kierunek?