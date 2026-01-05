Czeska policja kradnie polskie tablice rejestracyjne.
Czeska policja odebrała polskiemu kierowcy tablice rejestracyjne, choć niczym nie zawinił. Przypominam że tablice są własnością Rzeczypospolitej Polskiej a nie właściciela pojazdu.caveflacon
- #
- #
- #
- #
- 183
- Odpowiedz
Komentarze (183)
najlepsze
Wg AI w Google (nie chciało mi się szukać dokładniej, bo nie znam czeskiego), w Czechach właściciel pojazdu może zostać obciążony kosztami mandatu. Firma leasingowa, jeśli pozwala na jazdę za granicą, powinna to wiedzieć i opłacać w terminie wszystkie należności, a w umowach z klientami się od tego ubezpieczać.
Teraz kierowca z
Czyli wojna ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Czołgi do libereca już jadą
#pdk
chyba powinien dzialać bo w każdym miejscu unii kradzież tablic rejestracyjnych zagrożona jest karą
pozbawienie pojazdu tablic rejestracyjnych który nie popełnił wykroczenia?
od kiedy działa odpowiedzialność zbiorowa, wytłumacz mi dlaczego czeska policja nie jest tak odważna i nie ściga za mandaty prezesów i zarządu spółki leasingowej - następna ekipa od słabi wobec silnych, silni wobec słabych.
@NaMoment: no ale za co brawo? leasingodawcy w pompie mają czy uzytkownicy mają tablice czy nie, nadal tak samo nie będą płacic za te mandaty, jedyny efekt to że turyści nie będą przyjeżdżac
https://www.gov.pl/web/czechy/porady-konsularne--jedziesz-leasingowanym-pojazdem-przez-czechy
prawo obowiązuje ponad rok, dopiero pierwszy raz o tym słyszę... a sądzę że gdyby proceder był częściej praktykowany to już w styczniu 2024 było by o tym głośno
Gdy telecom będzie miał zaległości podatkowe lub inne to zajmą karty sim?
Gdy jakis operator social-mediów będzie miał zaległości podatkowe to będą na miejscu ludziom blokować konta w tych serwisach?
Czy to na pewno właściwy kierunek?
Rząd robi długi, odpowiadają obywatele. Firma robi długi, odpowiadają pracownicy, klienci, obsługa. Normalka przecież. Kto dofinansowywał i ratował cały sektor finansowy jak popadli w długi ? Rządy....
Zyski nasze, długi (odpowiedzialność) wasza.
@fruziazuzia: Upadłość spółdzielni – "jak upadnie to klops"
To mit. Prawo chroni posiadaczy własnościowego prawa.
W przypadku upadłości lub likwidacji spółdzielni, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu automatycznie przekształca się w odrębną własność lokalu (z mocy prawa, jeśli budynek zostanie sprzedany podmiotowi innemu niż inna spółdzielnia).
Posiadacz nie traci mieszkania – staje się pełnym właścicielem. Ryzyko jest
dzień dobry, przekroczył pan prędkość o 2.137 km na godzinę. To bedzie 100 koron. Oraz 750.000 euro zaległości pańskiej firmy leasingowej XD