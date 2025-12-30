"W szpitalu powiatowym lekarz chce 500 zł za godzinę. To niebotyczna stawka"
W przyszłym roku w systemie opieki zdrowotnej zabraknie ok. 23 mld zł, a lekarze domagają się rekordowych stawek. Wskaźnik podwyżek wynagrodzeń w opiece zdrowotnej w 2025 r. wyniósł 14,34 proc. Żadna inna grupa zawodowa nie miała takich podwyżek mówi Waldemar Malinowski, prezes Ogólnopolskiego Ztomasztomasz1234
@TomdeX: Mnie dziwi. I 500 za godzinę, i 300-350 za 15 minut. Za to nie dziwi mnie to, że ludzie chodzą do wróżek zamiast do lekarzy. Wróżki są tańsze i zwykle równie nieskuteczne.
@WalicModeracjeWykopu: Widzę, że pasują panu terminy na za 5 lat. Ja bym się już umawiał na endoprotezę biodra, bo kolejki na nią są po ponad 10 lat ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@zychtomasz: Lekarze mają zakaz, za to lekarki - w ramach podziękowania za urodzenie się z dziurą między nogami - będą mogły wyjechać i kręcić tiktoki z Alvaro z Hiszpanii
@wykop_peel_yhm_sprawdz_to: Przecież dał. Ci z najdłuższym stażem dostaną dodatkowe 780zł. W dwóch ratach, 400zł w styczniu i 380zł we wrześniu. Tak im zajebisty związek który ich namówił do strajku wywalczył. Ciekawe, czy są w ogóle do przodu na tym strajku, bo za okres strajku wynagrodzenie nie przysługuje. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wszystko to poziomie wielokrotnie niższym niż potrzeby.
Gdyby o miejsce w szkole nauki jazdy ubiegało się po 30 kandydatów na jedno miejsce (wszystko to oficjalnie w trosce o wysoką jakość kształcenia kierowców).
To nagle kierowca autobusu, taksówki czy ciężarówki - zarabiałby za godzinę pracy tyle co ci lekarze.
Nie ważne ile doją i tak będą chcieli doić coraz więcej.
popis rozdał nasz kraj takim cwaniakom jak górnicy czy lekarze samemu oczywiście tez nie próżnując, wszystko oczywiście legalnie, no bo i po co ryzykować, jeszcze ktoś się kiedyś przyczepi niepotrzebnie.