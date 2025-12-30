Kuba Midel atakuje Ciocię Kasię
Ten odniósł się do wpisu w rozmowie z nami. I nie szczędził gorzkich słów, a hamulce puściły już w pierwszych minutach wywiadubotereq
Komentarze (55)
widze ze odklejka znowu wjezdza, juz myslalem ze troche kubus spokornial, ale jednak nie... znowu farmazoni na maxa
Dobrze, że nie dodaje filmików codziennie bo jego notariusz by nie wyrobił z odczytywaniem Aktów Notarialnych ( ͡° ͜ʖ ͡°)
A to siwy bajerant
Albo fancy brzmiący
Myślałem, że to jakiś autorytet w temacie nieruchomości, ale on wykłada się na prostej matematyce. Albo zakłada, że za wyżywienie i rachunki zapłacą nam rodzice.
@Marcepanowy_Detektyw: no kelnerka akurat tak może, jak jej facet pokrywa koszt mieszkania
Adam Smith
Problem trwa do dzisiaj i co ciekawe feudaliści, którym jest bez wątpienia Midel, używają retoryki kapitalistycznej by wmówić oponentom że są
@fannajmana: Ale można by było ten problem rozwiązać budując lepszą infrastrukturę, jeśli miałbyś kolej która wyciąga 200-300 km na godzinę i w 30 minut byłbyś w warszawie to nagle by się okazało,
@fannajmana: typowy whataboutism dla motłochu od motłochu :)
kolejny wciskajacy kit w internecie xD