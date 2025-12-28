W Amsterdamie nie kupisz drugiego mieszkania bez pozwolenia
Zakup mieszkania w Amsterdamie pod kątem inwestycyjnym wkrótce stanie się niemożliwy.Pan_od_Internetu
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 69
- Odpowiedz
Zakup mieszkania w Amsterdamie pod kątem inwestycyjnym wkrótce stanie się niemożliwy.Pan_od_Internetu
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (69)
najlepsze
To ciekawe czy osoby które już kilka mieszkań mają będą musiały je oddać albo odsprzedać ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Coś wydaje mi się że nie i tylko osoby które nie pomyślały o tym by się urodzić wśród oligarchów i inwestować w nieruchomości jak się w łonie matki było mają teraz po prostu pecha.
Chociaz ja bym po prostu zbanowal najem krótkoterminowy i zostawil go hotelom albo dal limit typu max 2mc w roku na 1 mieszkanie
Tak naprawdę to i tak wszystko idzie pod ukryty najem krótkoterminowy dla turystów którzy już są net negative dla miasta. Dziwię się że tak późno sięgają po tak proste mechanizmy
Ogólnie też uważam że to radykalizm, w porównaniu do np przepisow co do 3,4 mieszkania, ale z drugiej strony my w PL jeszcze nie mamy tak p--------e jak w Amsterdamie
PS: bolzcy przedsiebiorcy tak innowacyjni, jestesmy w ogonie Europy pod wzgledem automatyzacji, ale co tam, tania sila robocza + najnowsza fura i beton to lepsza inwestycja
@paczajki: Polakowi z lanlordem jadacym na jego garbie wystarczy widok innego Polaka z landlordem jadacym na jego garbie, zeby mial sie z kogo pośmiać xD nie trzeba lepszej zachęty, tyle wystarczy w 100% i taki niewolnik wroci do pracy transferować hajs Janusza posiadajacego kolchoz w ktorym pracuje do Janusza posiadajacego mieszkanie w którym śpi pomiędzy pracą XD
Ewentualnie będą słupy.
@slums: Zakup mieszkania na żuła, bezdomnego, alkoholika, przestępcę....genialna idea milordzie. Myślę ze kariera w gangu Olsena czeka na Ciebie