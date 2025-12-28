Zakup mieszkania w Amsterdamie pod kątem inwestycyjnym wkrótce stanie się niemożliwy.

To ciekawe czy osoby które już kilka mieszkań mają będą musiały je oddać albo odsprzedać (Coś wydaje mi się że nie i tylko osoby które nie pomyślały o tym by się urodzić wśród oligarchów i inwestować w nieruchomości jak się w łonie matki było mają teraz po prostu pecha.