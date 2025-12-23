Tyle się wszędzie mówi o nie wrzucaniu wszystkich do jednego wora, o szkodliwych uprzedzeniach itp itd. Ludzie mają niby świadomość że źle wychowany pies jest agresywny czy uciążliwy oraz że to wina właściciela.



Jakoś magiczni mało kto mówi o winie matek, w kwestii wychowania. Często porusza się w kontrze "a gdzie jest tata".

No właśnie, madka wybrała patusa na ojca i tak to się kończy.



Kobiety w Polsce są święte. Nie można Pokaż całość