Wszystkich moich przyjaciół i znajomych poznałem w okresie edukacji, obecnie po ~25 roku życia nie ma już opcji kogokolwiek nowego poznać. Jak do tego czasu nie zbudujesz sobie życia towarzyskiego to koniec. Z rynkiem matrymonialnym jest tak samo. Ot, magia wspaniałych czasów gdzie dzięki zawrotnemu rozwojowi technologii komunikacji możemy mieć epidemię samotności xd