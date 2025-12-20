Brak bliskich szkodzi mózgowi
Coraz więcej badań pokazuje, że relacje społeczne to nie tylko kwestia dobrego samopoczucia, ale realny czynnik wpływający na zdrowie mózguBrzydka_i_niechciana
- #
- #
- #
- 51
- Odpowiedz
Coraz więcej badań pokazuje, że relacje społeczne to nie tylko kwestia dobrego samopoczucia, ale realny czynnik wpływający na zdrowie mózguBrzydka_i_niechciana
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (51)
najlepsze
@maciss: Zamknięty w sobie dziwak, co się boi wyjść do ludzi.
https://www.youtube.com/watch?v=4xPMtf8_zYQ
@kocham-pati-3: jak tak masz to nie masz bliskich, więc tez z artykułu wciąż poprawna
A jak wchodzi czas ze rowiesnicy biora sluby i maja dzieci to naprawde mozna sie zdziwic jak malo kontaktow zostaje
Nie chciałem Cie obrazić.
Komentarz usunięty przez autora
Wbrew pozorom relacje społeczne czy ćwiczenia fizyczne rozwijają mózg bardziej, niż krzyżowki.
Nieintuincyjne wiem, ale wynika to z biologii ewolucyjnej