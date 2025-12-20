Hity

tygodnia

Kobiety na LinkedIn masowo wyśmiewają popularny post o dyskryminacji mężczyzn
3228
32-latek umiera z przyczyn naturalnych w gdańskim areszcie.
2415
Tysiące Węgrów na ulicach Budapesztu. Protest przeciw przemocy i rządom Orbana
2081
iRobot - producent robotów sprzątających właśnie zbankrutował
1896
Morele i gwarancja RAM
1925

