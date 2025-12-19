W Kentucky (US of A) sądy domyślnie przyznają opiekę 50-50
Przy rozwodzie sądy domyślnie dają rodzicom opiekę 50-50. Ma to oczywiście wpływ na alimenty. Ilość rozwodów natychmiast spadla o 25%.Lrrr_from_Omicron_Persei_8
Wręcz widzę, że mają ulgę jak dzieci idą do drugiego rodzica(ʘ‿ʘ)
Z całą pewnością niesprawiedliwy jest model, w którym jeden z rodziców jest preferowany a z drugiego robi się bankomat.