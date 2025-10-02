Zamiast alimentów równa opieka nad dziećmi. Wynik - 25% mniej rozwodów
Kiedy w 2018 roku Kentucky stało się pierwszym stanem USA, który wprowadził zasadę domyślnej równej opieki po rozwodzie, mało kto przewidywał, że efekty będą aż tak widoczne. Statystyki są jednoznaczne: liczba rozwodów spadła tam o jedną czwartą.haston
Kolega po rozwodzie płacił alimenty, w momencie osiągnięcia przez dzieciaki wieku w którym mogą podjąć decyzję z kim chcą być wyjechały do ojca.
Jak zniknęło 2x800 plus alimenty to nagle małżonce wróciła miłość 🤣
A w artykule jak zwykle pieprzenie feminoidów i granie dziećmi. Od razu założenie że to facet był zły a każdy dzisiaj ma w otoczeniu rozwodnika i dobrze wie
Upowszechnić to !
Right now!!!
Rozwód jest obecnie w większości traktowany jak taki guziczek new game plus w grze bo niby zaczynasz na świeżo ale jednak jakieś fanty z tego masz. Kiedy okazuje się, że nie da się albo zrobić pełnego resetu bo z poprzedniego życia coś zostaje a