Przy takich cenach energii nie da się konkurować ani z USA, ani z Chinami, ani nawet z Brazylią czy Kazachstanem. Firmy nie przenoszą produkcji dlatego, że „nie kochają Europy”, tylko dlatego, że rachunki je zabijają. A potem wszyscy są zdziwieni, że przemysł znika, inwestycje uciekają, a miejsca pracy wyparowują. Bez taniej i stabilnej energii żadna strategia konkurencyjności nie ma sensu.