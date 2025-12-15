Europa traci na konkurencyjności z resztą świata.
Ceny energii w Europie są nawet trzy razy wyższe niż w USA czy Chinach. W naszych zakładach we Włoszech, Hiszpanii, Polsce mniej więcej tyle samo czyli ok. 760 zł za MWh. Z kolei w naszym zakładzie w Kazachstanie koszt energii to 220 zł, a na południu Brazylii 90-130 zł.konradpra
Komentarze (99)
Jak nam gospodarka całkiem upadnie, a Putin zacznie pukać do drzwi to będzie za późno na zostawianie się nad rozsądnym eko.
Po drugie planetę mamy wspólną i śrubowanie norm w Europie, aby produkcja wynosiła się do Azji bez żadnych norm, a później jeszcze płynęła tu przez pół swiata to nie jest ekologia tylko głupota lub zdrada.
a poniżej ceny w poszczególnych krajach EU dla przemysłu. W skrócie... tłumaczenie, że traci się konkurencyjność ze względu na ceny energii można włożyć między bajki
@fittrenerka: Oczywiście że to nie przypadek. UE naśladuje Chiny w tym względzie (które mają większy udział OZE niż średnia UE). Argument że przecież budują elektrownie węglowe nie ma tu większego znaczenia, bo więcej dokładają do mocy OZE niż węgla.
Chiny mają inną strategię rozwoju niż UE - tam liczy się najniższa cena. Jak taniej wychodzi sprowadzić węgiel z Australii niż kupić go
Jest realistyczna wizja:
"Polityką eko-klimatyczną" sprawić aby ludzie siedzieli w biedzie i zimnie.
Do tego "polityka klimatyczna" ETS, ETS2 i siedzenie w zimnie.
Albo całkowita kasacja "polityki klimatycznej" albo #polexit.