Koniec bezpiecznego B2B? Algorytm ZUS wytypuje "fikcyjnych" przedsiębiorców
Urzędnicy zyskują potężne narzędzie w walce z nadużyciami na rynku pracy. ZUS pracuje nad zaawansowanym algorytmem, który ma pomóc Państwowej Inspekcji Pracy w precyzyjnym namierzaniu firm ukrywających etaty pod płaszczykiem kontraktów B2B. Skończyć ma się era kontroli nachybił trafił.pablonzo
100zl za porade poprosze
@Rst00: A wykopki będą się jeszcze cieszyć, bo problemem nie jest państwo, które zabiera Ci 60% tego co zarobiłeś. Tylko to, że zrezygnowałeś z własnego bezpieczeństwa socjalnego, by oddać mu "jedynie" 40%...
@Rst00: Dokładnie. Nie znam ani jednego programisty, który by nie wystawiał fvat. Sam wystawiam na najmniejsze pierdoły. A nie zdarzyło mi się dostać faktury od nikogo z branży budowlanej. Jak tylko proszę o fakturę i płatność przelewem, to cena skacze o magiczne 40%.
( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°) ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°
@kudlaty1992: kto próbował się czegoś dowiedzieć w ZUS-ie, tego takie rzeczy już dawno nie śmieszą ( ͡° ʖ̯ ͡°)
@leeh: Aaa kapitalista bez kapitału z gatunku, że jak lewak to biedny. A jak wyjdzie, że bogaty to lewak hipokryta. Stare, znałem. Bogaty nie będziesz a Elon nie chce być twoim ziomem. Kolejne oniryczno-onanistyczne seanse o bogactwie możesz darować. Jesteś kapitalistą bez kapitału i do końca życia nim pozostaniesz.
@saref: no to się jeszcze okaże... Z ZUSem i kreatywnością jego pracowników na wyciągnięcie hajsu, to nie są żarty.
lubią wysłac pismo do pracodawcy i domagać sie dowodu że za pracownika były składki mimo że dokładnie to dostają w comiesięcznych raportach