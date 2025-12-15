Mają mieszkania od dewelopera a żądają parkingu od miasta zamiast drogi
240 osób z nowych bloków przy ul. Berylowej w Lublinie domaga się porzucenia budowy zaplanowanej od lat drogi dla całej dzielnicy (była na planach, gdy kupowali mieszkania). Za to chcą by miasto zbudowało im osiedlowy parking na co najmniej 150 aut.Sabr
Trochę nie rozumiem, bo chwilę potem jest napisane
Czyli,
@Olek0808: nie z ich, 240 osób podatku, tylko z podatków wszystkich ~15 tys. mieszkańców Węglina Południowego, a dokładniej z podatków wszystkich ~330 tys mieszkańców Lublina.
Dlaczego więc cała 15 tysięczna dzielnica miałaby się poddać szantażowi 240 osób?
@mco111: Za ten b----l odpowiedzialni są skorumpowani urzędnicy ¯\(ツ)/¯
to jest 0,20 hektara na same miejsca parkingowe, do tego jeszcze trzeba doliczyc dojazdy do miejsc parkingowych oraz wszelkie drogie techniczne... innymi slowy, ponad 0,5ha na parking...
I pewnie jeszcze ten parking ma byc jak najblizej ich blokow i oczywiscie ma byc bezplatny, bo nie po to kupowali mieszkanie bez miejsca parkingowego, zeby teraz za nie placic :))
@Zenon_Zabawny: bo na drozej czesto ich nie stac. to zwykla patologia systemowa oraz planow zagospodarowania miasta. deweloperuch bierze hajs za lanie betonu, a miasto ma placic za wszystko inne, w dodatku na lata zapychajac aktualnie niewydolna infrastrukture.
@XpedobearX: Patologiczny jest system gdzie za mieszkalnictwo odpowiadają "deweloperzy", którzy nie wnoszą żadnej wartości dodatniej. Niszczą tkankę miejską. W Polsce powstał układ korupcyjny w mieszkalnictwie na styku samorząd / biznes prywatny. Samorząd ponosi koszty
Powinno być dodatkowy l podatek 5000zl l dla samochodów które jeżdżą mniej niż 3000km rocznie.
Tzw. postojowe.