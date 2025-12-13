To pracodawcy dyktują dziś warunki. Skończyła się walka o pracowników
W trzecim kwartale w Polsce przedsiębiorstwa zmniejszały liczbę zatrudnionych, a najbardziej ucierpieli pracownicy przemysłu maszynowego wynika z raportu Gremi Personal.VoxClamantisInDeserto
A jaka ma byc rewolucja w stawce jak areczek tylko palety umie zbijac?
Czyli po prostu życie zweryfikowało, że ich kompetencje są g---o warte na rynku
IT było i jest uprzywilejowane bo przez lata:
- niski próg wejścia bez formalnych układów
- globalny rynek pracy
Problem pielęgniarek ( czy ogólnie personelu medycznego ) jest to, że dotyka to sfery Państwa.
Państwo zawsze dumpinguje ceny - tak jak ceny przetargów budowlanych, tak i ceny procedur medycznych są często wielokrotnie niższe od wyceny rynkowej.
Stąd wielki rozkwit sektora prywatnego i coraz mniej chętnych do współpracy z NFZ.
Bo jak napisałeś - często to się nijak nie skaluje i piguła pracująca dwa lata ma podobne uposażenie do
Chcecie monopol pracodawców a potem płaczcie, że nikt dzieci nie robi. I mam nadzieję, że demografia zdechnie jak rynek pracy, rynek nieruchomości się nie zmienią.