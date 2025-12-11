o to to! prywatny szpital, prywatne porodówki to śmiech na sali ale czasem też ból i płacz, powinni to pozamykać tak jak te pseudo nauturalne porody w mchu i paprociach. Raz byliśmy w takim eksluziv spytałem tylko czy mają w razie gdyby zaszła potrzeba krew do transfuzji, no nie mają. A to dziękuję. I dobrze bo poród był z komplikacjami i to poważnymi, gdyby nie normalny szpital to skończyłoby się podobnie. Więc Pokaż całość