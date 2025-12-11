Anna zmarła po porodzie, bo zabrakło ginekologa. Prokuratura postawiła zarzuty
"Anna słabła, bladła, czuła gorąco, a nogi miała zimne i tętno jej rosło, ciśnienie spadało. To są objawy krwotoku wewnętrznego, który może zweryfikować USG. To badanie wykonuje ginekolog. Ale na tej porodówce nie było ginekologa"j2416513
Komentarze (59)
Jak żona rodziła w państwowym, to co i rusz przywozili kobiety z takich prywatnych szpitali, bo nie mieli sprzętu/lekarzy/wiedzy/chęci jak ogarnąć cięższe przypadki.
Mój powiatowy ma na sumieniu śmierć noworodków.
Koleżanka miała cc i o ile samo cc było ok, to zabrali dziecko na pobieranie krwi i dokarmianie, a jak kolezanka chciała być przy tym, bo noworodek płakał, to zwyzywano ją od wariatek i zamykano drzwi. Dziewczyny ryczały na sali za dziećmi.
Poniżanie matek, dokarmianie bez potrzeby, szantażowanie - tak pamiętam szpital.
czy teraz to nie dobra jest
To badanie mogła wykonać nawet pielęgniarka, położna czy ratownik medyczny po szkoleniu. Chociaż nie każdy jest specjalistą ginekologiem, każdy lekarz może wykonać badania ginekologiczne. Tym bardziej w sytuacji zagrożenia życia, wtedy każdy lekarz nawet, nie że może, ale ma obowiązek ratować życie. To, że nie było ginekologa, to tylko taka głupia próba usprawiedliwiania się.
I powiem wam. Jako obywatel. To co ja mam w takiej sytuacji zrobić? Czekać pół roku na specjalistę czy iść do takiej "prywatnej" placówki.
Najlepiej to
@kudlaty1992: tylko napomknę, że jest taka możliwość i niekiedy się ją stosuje (oksytocyna). Czy to jest uzasadnione czy może robi się to po to, żeby akurat pan doktor nie musiał jeździć do szpitala w środku nocy to już osobna kwestia. Tego nie wiem. W szpitalu zawsze ktoś ma dyżur a w prywatnej klinice? Ciekawe jak to wygląda.