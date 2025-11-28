Od 2028 Nowy podatek za kilometr dla elektryków
Paliwa z akcyzami, to czemu jazda na prądzie miała by być tańsza? Od 2028 elektryki będą miały podatek od każdej mili. Tak jak wieścili sceptycy elektromobilności, żadne państwo nie zrezygnuje z przychodów po wycofaniu kopalin. UK pierwsze czekamy na UE.DriveSpace
Komentarze (58)
13000 km to około 8077 mil.
Przy 0,03£ za milę wychodzi około 242£.
Przy obecnym kursie GBP mamy około 1200zł.
bo tak to my posiadacze spalinowych płacimy na drogi
wpływy z VAT , Akcyzy i podatku paliwowego są 2 razy większe niż to co GDDKiA wydaje na drogi
nas się obciąża
a bogatszych z elektrykami się finansuje z naszych podatków , mają dodatki na zakup, mają darmowe parkowanie, kiedyś mieli darmowe ładowarki nawet,
biedni płacą na bogatych
Życie w społeczeństwie nie jest darmowe.
Ludzie zapominają, że drogi nie są za darmo i jakoś trzeba je utrzymać.
Mamy dwie opcje - albo płacisz od kilometra albo każdy płaci tyle samo, nie ważne czy jeździ samochodem czy nie.
Ja uważam, że idealny byłby jeden, wyższy podatek (VAT?) niż takie tańce ale ja się na podatkach średnio znam.
- Dlaczego aż 10 diabłów pilnuje tego kotła?
- Bo w tym kotle gotują się Amerykanie, a oni są ambitni i każdy co chwilę usiłuje wyskoczyć.
Lucyfer idzie dalej i zauważa kocioł, a przy nim 5 diabłów. Podchodzi i pyta:
- Czy tu tylko 5 diabłów wystarczy?
- Tak, w kotle gotują się Anglicy, są ambitni, ale przy tym