Życie w społeczeństwie nie jest darmowe.Ludzie zapominają, że drogi nie są za darmo i jakoś trzeba je utrzymać.Mamy dwie opcje - albo płacisz od kilometra albo każdy płaci tyle samo, nie ważne czy jeździ samochodem czy nie.Ja uważam, że idealny byłby jeden, wyższy podatek (VAT?) niż takie tańce ale ja się na podatkach średnio znam.