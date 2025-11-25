Co dzieje się w sprawie HREIT? Zostawieni sami sobie
Ta sprawa śmierdzi totalnie, ludzie oszukani na 3 mld zł i nie mają mieszkańbotereq
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 19
- Odpowiedz
Ta sprawa śmierdzi totalnie, ludzie oszukani na 3 mld zł i nie mają mieszkańbotereq
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (19)
najlepsze
hreit pewnie ma jakiś majątek
@Przegrywultimate: no chyba że ktoś sie pobudował na terenie zalewowym i przyszła powódź
Lepiej z drugiej ręki ale widzę co biorę i klucze jak następnego dnia