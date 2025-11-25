Cóż, wymyśli te wszystkie rachunki powiernicze jak ta ochrona to zwykła ułuda. Co z tego, że deweloper może podjąć pieniądze tylko wraz z postępem robót skoro jak zbuduje 90% domu i weźmie z rachunku 90% środków to i tak nie masz mieszkania, bo przed ukończeniem budynku mieszkanie jako odrębna własność w sensie prawnym nie istnieje. A jak padnie to nikt nie ukończy rozgrzebanej budowy za środki które są na rachunkach