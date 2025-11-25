Proste myślenie człowieka, który nie wnika bardziej w ten temat.

Kopalnie przynoszą straty od lat.

Nasz węgiel jest za drogi, kupujemy go z zagranicy.

Unia naciska na odejście od węgla od lat.

Płacimy górnikom nieadekwatne kwoty do wykonaniej pracy.

Państwo dopłaca do górnictwa od lat.