Zbliża się czas barbórek. Spółki toną w długach, górnicy w gotówce
A co kogo obchodzi, że kopalnie bankrutują bo nie mają pieniędzy? PREMIE I BARBÓRKI muszą być... Głupi podatnik, przecież jak zawsze, dopłaci...konkarne
Problemem nie jest górnictwo jakie tako. Problemem jest górnictwo węglowe na Śląsku :)
To te pasożyty na Śląsku rozwaliły całą branżę. Jak to jest, że prywatna firma z Czech może sobie kupić upadłą kopalnię i generować zyski? Już wiem! Nie ma struktury pasożytniczej w firmie :)
@high_tower: Problem jest w rzadowej propagandzie od dziesiatek lat o czarnym zlocie i o tym jak jestesmy zabezpieczeni energetycznie na wieki. Zaczeli by mowic prawde, ze to kompletnie nieoplacalne to by to bylo polityczne samobojstwo - bo nawet najbardziej odporni na wiedze wyborcy by polaczyli kropki ze skoro to tak nieoplacalne
info od kumpla który pracuje w branży
A pracuje w IT
bardziej to reszta społeczeństwa tonie w długach bo za chwilę znowu dorzucimy z budżetu państwa do tego burdelu bez dna...
Kopalnie przynoszą straty od lat.
Nasz węgiel jest za drogi, kupujemy go z zagranicy.
Unia naciska na odejście od węgla od lat.
Płacimy górnikom nieadekwatne kwoty do wykonaniej pracy.
Państwo dopłaca do górnictwa od lat.
Wszystkie PiS-y i inne prawackie Republiki miałby paliwo na rok, jak to zły Tusk niszczy Polskę dla niemieckich, unijnych elit; wiesz o czym mowa.
Czekamy na polską Margaret
Górnicy, którzy myślą, że są przedłużeniem "Solidarności" i zawsze walczą z komuną podczas gdy chcą palić opony, by utrzymać górnictwo w systemie, który jest toczka w toczkę systemem komunistycznym - płacimy dużo, a wydobycie to j---ć.
Ma być praca i płaca.
@duble2: Problem jest taki, że w tym kraju wszyscy chcą i każdy uważa, że im się należy akurat bardziej jak wszystkim innym. Jak nie lekarze to górnicy, rolnicy i tak można wymienić jeszcze wiele grup społecznych/zawodowych.