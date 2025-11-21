Hity

tygodnia

Bananowy syn właścicieli "Agmaz" chwali się jazdą +270km/h
3766
Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej odmawia ujawnienia zarobków.
3572

Patologiczni policjanci zmyślili prawo i brutalnie je na mnie egzekwowali!
3264
Policja Bieruń wytacza Audytorowi postępowanie i blokuje komentarze
3006
Międzynarodowy dzień awarii sprężarki
2950

