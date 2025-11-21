ZUS: Mała firma po kontroli straci 137 000 zł
Rząd przygotował gotowy projekt ustawy nadający kontrolerom Państwowej Inspekcji Pracy wyjątkowo rozbudowane uprawnienia.harvester
W excelu wychodzi +2 mld zł, realnie kto jest jeszcze na dorobku kolejnego drenażu (po inflacyjnym) nie wytrzyma i przeniesie się do innego kraju albo znajdzie sposób żeby to ominąć.
Czyli finalnie pewnie wyjdzie -10 mld zł rocznie :)
Co ważne jednak, złożenie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji urzędnika PIP. Niezależnie zatem od toczącego się postępowania sądowego, decyzja podlega pełnemu wykonaniu, a więc rodzi wszystkie skutki, jakie związane są z zawiązaniem umowy o pracę.
haha xD
Za zadośćuczynienie spłacisz do końca kredyt który wziąłeś na "daninę" i kupisz sobie paczkę balonów, żeby świętować :D
@luke-mat: czyli zlikwidują co firmę, po czym wygrasz w sądzie i... Absolutnie nic z tego nie odzyskasz a urzędnik nie poniesie zadanej konsekwencji.
Już kilka razy mówiłem to na wykopie, że zmierzamy w kierunku republiki socjalistycznej na
@CzlowiekzBlizna7: będąc na UoP płacisz za jdg tylko składkę zdrowotną bezterminowo. obecnie jest to 461,66 zł
Sama idea jest słuszna - praca wyglądająca dokładnie jak UOP nie będąca nim powinna być regulowana. Problem jest taki, że wzięto się za tę patologie 15 lat za późno, jak już ludzie
@Paayor: plus (jak to w Polsce) chcą wprowadzić prawo działające wstecz
Wydrenowanie inflacyjne, przeżeranie 50% PKB to za mało teraz będzie walenie kijem już bezpośrednio.
@LaurenceFass: Niestety Polacy tego chcą. Wybrali sobie faszystów do władzy, żeby ich gnębili za ich własne pieniądze. Bo to nie może być tak że pracujesz i zarabiasz. W naszym kołchozie pracujesz, oddajesz prawie wszystko państwu a później składasz podania o kolejne zasiłki...
Na to trzeba ogromnej ilości kasy,