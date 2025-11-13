Dlatego np. nie zdecydowałem się na doktorat. Czytasz, szukasz materiałów i potrafisz dostać w mailu, że przypis nie oddaje tekstu, albo, ze wyciągnąłeś wnioski bez przepisu. Z jednej strony możesz mieć inbę o plagiat, ale z drugiej musisz opierać się w sumie tylko o materiały i je podawać. To nie praca intelektualna tylko jakiś chory żart, gdzie nie możesz ani twórczo, ani odtwórczo podejść do tematu. Więc jak?

Ja dostałem ze swojej Pokaż całość