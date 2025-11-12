Z niemieckim automotivem pracuję od 10 lat. Większych klaunów bez pojęcia niż w VW nie widziałem nigdy. Na spotkaniu w tej samej sprawie z BMW, Mercedesem, Fordem i VW, od BMW, Mercedesa i Forda jest 2 osoby, a d VW 4-5. Od Forda decyzja jest albo natychmiast, albo 1-2 dni póżniej, od BMW i Mercedesa - do tygodnia, a od VW - może za miesiąc, może za pół roku, a może nigdy. Pokaż całość