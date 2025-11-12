Kryzys w Volkswagenie. Obecnie długi koncernu przekraczają 200 mld euro,
Trzeci kwartał zakończył się dla grupy Volkswagena wzrostem operacyjnym na poziomie zaledwie 1 proc. i spadkiem przychodów aż o 58 proc. Obecnie długi koncernu przekraczają 200 mld euro, co czyni Volkswagena jedną z najbardziej zadłużonych grup giełdowych na świecie.El_Kamilos23
@ekektrykpozdalnym: chcesz normalne kombi i nie ma. Musi być to suv.
Problemy Niemiec - naszego głośnego partnera handlowego - to też nasze problemy.
Jeśli więc „zrzucą się wszyscy w UE”, to ta kasa popłynie częściowo właśnie do Polski.
@CzteryTrzeciePiRdoTrzeciej: co prawda wygrywają, ale jest to obarczone kosztami w samym Państwie, bo do tych aut dopłaca same Państwo Chińskie, dlatego wprowadzono cła na auta z Chin bo to jest nieuczciwa konkurencja, było też gdzieś znalezisko, że marki w Chinach mimo taniego wytwarzania bankrutują, co do reszty masz racje.
@bidzej:
W końcu założył ją jeden z bardziej znanych kanclerzy ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
@bidzej: Tak bardzo powiązana ze Vw Group przez 4 lata dostał 3 mld od rządu, a Chińczycy tylko w jednego producenta władowali 10 mld euro xDDDD. VW nie wąchałby kwiatków od spodu.
Te dlugi to dlatego ze maja swoj wlasny bank na kredyty i leasingi na ich auta - i to sa w rzeczywistości naleznosci
Rzeczywisty dług jest znacznie mniejszy
Szkoda, bo w razie plajty - Polska też ucierpi rykoszetem.
ale Polacy przynajmniej pracują
Jak mawiał Alfred Hitchcock - film powinien zaczynać się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie powinno cały czas rosnąć. Trzęsienie ziemi już za nami.
To w-------e drzwi w tych procentach jawi się nieco łagodniej. I to chyba Trump ich