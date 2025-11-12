Funkcjonariusze służb mundurowych otrzymają nowe świadczenie mieszkaniowe sięgające nawet 1800 zł miesięcznie. Ustawa weszła w życie z mocą od 1 lipca 2025 r., a pierwsze wypłaty, wraz z wyrównaniem, ruszą jeszcze w tym roku. Środki można przeznaczyć m.in. na wynajem lub spłatę kredytu.