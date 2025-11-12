Nowe świadczenie mieszkaniowe dla służb mundurowych wchodzi w życie
Funkcjonariusze służb mundurowych otrzymają nowe świadczenie mieszkaniowe sięgające nawet 1800 zł miesięcznie. Ustawa weszła w życie z mocą od 1 lipca 2025 r., a pierwsze wypłaty, wraz z wyrównaniem, ruszą jeszcze w tym roku. Środki można przeznaczyć m.in. na wynajem lub spłatę kredytu.KoszalinCity
@dziacha: Bo oni są profesjonalistami pracując za twoje pieniądze dla ciebie i twojego bezpieczeństwa - prawda?
Prawda?
Ty i ja możemy w ramach pomocy od nich dostać umorzenie sprawy lub wpioertol na ich prywatnym poletku zwanym komisariatem.
panstwo musi byc silne zeby trzymac motloch za mordy :)
libki od tuska nie sa wyjatkiem( ͡º ͜ʖ͡º)