Żona mnie rzuciła i z dwa lata jadłem tylko w lokalach, wszystkie przejadały mi się po dwóch trzech tygodniach - przestawało mi smakować. Zostały mi 4 bardzo drogie restauracje gdzie mi smakuje ale jem tam rzadko. Powoli uczyłem się gotować - umiem już kilka zup, kilka obiadów, smażę steki - kocham to robić i smakuje mi to co zrobię jak u najlepszego kucharza. Częstuje tym rodzinę i znajomych - wszyscy szczerze chwalą.