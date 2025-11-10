Tak właśnie gotują restauracje
Pozdro dla tych co stołują się tylko i wyłącznie na mieście i w kateringach.Polnischefuhrer
- #
- #
- #
- #
- #
- 105
- Odpowiedz
Pozdro dla tych co stołują się tylko i wyłącznie na mieście i w kateringach.Polnischefuhrer
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (105)
najlepsze
Fakty są takie że w jedzeniu od A do Z jest więcej modyfikacji, chemii ale znowu ludzi coraz więcej i żyją coraz dłużej dzięki tej samej chemii w medycynie.
jakby to naprawdę tak było, że knajpy mają takie gotowce, to wszędzie byłby taki sam schabowy, taki sam mielony czy taka sama zupa
A jeśli chodzi o kebab, nugetsy, frytki i burgery a zresztą tego to nawet nie chce mi się komentować
@Polnischefuhrer: już muszę, to nie pomaga... lekarze też oszczędzają czas i mają leczenie w du.pie :P
Pizza, skład:
- ser mozarella to ser w wielkim bloku z Makro właśnie, który tam się nazywa po prostu "Ser do pizzy", g---o takie, że nie da się jeść surowego, ale rozpływa się pięknie.
-
@oppserwatorr: bo motłoch nie ma wyrobionego smaku, jeszcze by Ci powiedział że ta pizza we Włoszech jakaś niedorobiona jest, składników mało, w ogóle sie nie najesz :D Przecież to samo jest nawet z tak "naszymi" rzeczami jak chleb czy kiełbasa. Po komunie chleb się robił coraz bardziej ch..wy bo mało kto widział różnice, więc robili coraz bardziej po taniości. Aż dzisiaj żeby zwykły
@bartja: Tak szczerzy jak twoja żona była.