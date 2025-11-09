21 lat temu narodziła się alternatywa dla Internet Explorera. Mozilla Firefox 1.
Dokładnie 21 lat temu, 9 listopada 2004 roku, światło dzienne ujrzała przeglądarka, która na zawsze odmieniła sposób, wpixel-nerd
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 118
- Odpowiedz
Dokładnie 21 lat temu, 9 listopada 2004 roku, światło dzienne ujrzała przeglądarka, która na zawsze odmieniła sposób, wpixel-nerd
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (118)
najlepsze
A liska używam od pierwszej bety - nigdy nie było z nim problemów.
Pamiętam jaki to był przeskok. Między innymi dlatego, że Firefox nie wspierał Active X. Jak tylko przerzuciłem się na Firefox to ilość wirusów i awarii systemu spowodowanych nimi spadła drastycznie.
🙂
Firefox to świetna przeglądarka open source. Szkoda tylko, że ostatnio coś fundacja Mozilla bardziej skupia się na jakieś woke/dei bzdurach zamiast na skupieniu się na kodzie.
@You_vill_eat_ze_bugs: Jprdl ale mi zrobiłeś flashbacki. Jako gimbus miałem srogiego mindfucka, że ktoś sobie mógł tak po prostu .dll z wirusem mógł wrzucić na stronkę i się samo odpalało i gitara. Nawet maila napisałem do microsoftu w tej sprawie xD. Ale kiedyś net to była dzicz.
Odpisali? xD
Swaja droga Firefox’a dobrze wspominam
Oczywiście wszystko to bazowało na Netscape Navigatorze:
https://en.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator