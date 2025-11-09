W tamtych latach najszybsza była Opera! Jakaż to była przeglądarka która wyprzedzała czasy swoimi pomysłami. W późniejszych latach nawet na telefonie bodajże Motoroli V8 (ależ ja mam sentyment do V3 i V8) miałem Operę która oszczędzała mnóstwo danych, a w czasach drogiego dostępu do sieci to było coś. Jak już Internet potaniał to kupowałem pakiety 25 MB po 5 zł i sobie w 2007 wracając z pracy przez godzinę autobusem przeglądałem wykop Pokaż całość