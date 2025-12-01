Prawnik o pomyłce łowców p-------w: to przestępstwo
Kolejna ofiara łowców p-------w. Daniel musiał wysiąść z pociągu,bo łowcy "pomylili się". Taka "pomyłka" to przestępstwo, co najmniej zmuszenie groźbą do określonego zachowania (191 kk). Policja - zamiast chronić - zakuła człowieka w kajdany...! Kto ukróci ten haniebny proceder? - pyta prof. Mikołajsub_zero_1
najlepsze
Ten cyrk skończy się, jak w końcu trafią na uzbrojonego człowieka. A ten, widząc, że ma do czynienia z grupą zamaskowanych, potencjalnie uzbrojonych i niebezpiecznych napastników, potraktuje to jako atak terrorystyczny i zacznie do nich strzelać :)
I będzie miał prawo po swojej stronie (a przynajmniej powinien mieć - tworzenie prywatnych paramilitarnych bojówek jest prawnie zakazane).
@FredOnizuka: albo na nafuranego gruzina z nożem
Problemem jest to, że POLICJA!!! uwierzyła im na słowo i zakuli niewinnego typa bo było domniemanie pisania z wymyśloną dziewczynką.
To jest jakiś absrud.
Ci policjanci powinni mu płacić rentę do końca życia.
@Jariii: Tak
Ci ludzie zamiast bawić się w batmanów, niech lepiej popracują charytatywnie w domu dziecka, jeśli naprawdę im zależy na pomocy innym.
Ogólnie to już chyba 3 zatrzymanie z d--y. Nie wiem czy te cymbały nie mogą
@bossssob: Tam nawet nie ma zatrzymania obywatelskiego bo ostatecznie nie ma za co skazać ich ofiar. Serio widząc takie przypadki poprę każdą liberalizację obrony koniecznej.
Wyskakuje na jakiegoś łebka kilku karków w ubiorze paramilitarnym. Odpalają kamerkę i robią stream z pomawianiem. Człowiek jest osaczony przez bandę samozwańczych szeryfów.
Powinni to traktować jak napaść i dawać górną granicę kary.
I to jest, k---a, skandal. Widziałem ostatnio jeden filmik od nich i byłem zdumiony zachowaniem policji - wyglądało że czekała za kadrem aż nagrywający skończy swoje "przesłuchanie" i następnie przystąpili do aresztowania przestraszonego faceta, na oko będącego na granicy upośledzenia umysłowego. Normalnie jakby policjanci byli podwładnymi jakiegoś randoma z internetu, cyrk.
Jak to w zwykle w postsowieckich k---------h bywa, trzeba trzymać kciuki żeby przed kamerą banda przebierańców przeorała i opluła syna komendanta policji albo jakiegoś ważnego polityka, inaczej w tym burdelu nikt się nie zainteresuje zwykłym człowiekiem i jego fundamentalnymi prawami.
@megapogonka: wklejaj :D