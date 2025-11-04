Porody na SOR zamiast porodówek
Ministerstwo przygotowuje się na zamykanie porodówek i szpitali powiatowych. Proponują porody na SOR, odbierane przez położne.dr_Batman
@Pawel993: W szopie na sianie, przy asyście miski wody z mydłem oraz baby co ma obie nogi umyte.
Zlikwidować w szpitalach wszystkie oddziały poza SOR i prosektorium.
Ileż to problemów w służbie zdrowia by rozwiązało!
@babicz99: To pół biedy.Tu będzie prywatyzacja tzn na leczenie NFZ nie będzie szans, ale na NFZ dalej będziesz musiał płacić coraz więcej :) Nikt nigdy oficjalnie nie przyzna, że sprywatyzowali ochronę zdrowia.
@Jurand-ze-Spychowa: jakiś lewak wklejał dwie gadające lewackie głowy na YT. I te lewackie głowy wykombinowały, że jak przez ostatnie 30 lat nasze zarobki tak wzrosły, to średnie wynagrodzenie za 30 lat będzie po 90.000/m-c i nie będzie problemu z emeryturami i nfz xD
Obecny sentyment do medycyny naturalnej i holistyczne p--------o sprzyja tej akcji.
Nie powiedzą bezpośrednio ciemnemu ludowi, że jest c-----a sytuacja i przycinamy na waszym leczeniu, nie.
Ograniczamy pensje dla bogoli z kasty lekarskiej!
Rzeczywistość jest taka, że lekarze będą pracować mniej godzin na nfz- mniej zabiegów, operacji, wizyt= większa oszczędność (i dłuższe kolejki)
Miłego leczenia prywatnie, w pięknych korpo klinikach. Spoiler alert: taniej ani
Nie podobały mi się propagandowe nagonki na protestujących lekarzy czy pielęgniarki za czasów PiS. I bardzo sceptycznie podchodzę do informacji, które obecnie padają. Ale jeżeli prawdą jest, że średnio w Polsce lekarze zarabiają dwa razy więcej niż srednio w Niemczech to może faktycznie jest coś nie tak?
Bardzo bym chciał, żeby ktoś rzetelnie rozprawił się z tematem, bo to co obecnie wybija nie jest korzystne. Ani dla lekarzy ani dla