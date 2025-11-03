Banki zaostrzą kontrolę przelewów. Od października każda transakcja pod lupą
Witajcie w nowej epoce bankowości gdzie bank to już nie instytucja finansowa, tylko cyfrowe ramię państwowej inwigilacji w waszych portfelachSeno909
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 53
- Odpowiedz
Komentarze (53)
najlepsze
Ale przelewów w czasie rzeczywistym jako standardu to nadal nie udało się wprowadzić ¯\(ツ)/¯
I dobrze.
Dlaczego mam płacić w sklepie za w cholerę drogi miód niewiadomego pochodzenia i jakości, skoro sąsiad za płotem sam go wytwarza? Tak się składa, że mam czym się w zamian podzielić.
Podobnie z usługami. Mam w pewnym zakresie pewne umiejętności, możliwości czy narzędzia.
Problem
No a jak, a o cóż innego ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Lujaszek: Jeszcze by Ci ktoś przelew wysłał którego sobie nie życzysz ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bank był gwarantem solidności i tajemnicy bankowej. Dzisiaj dożyliśmy czasów, że wręcz trzeba unikać tych instytucji a co się da załatwiać poza systemem, bo jak będziesz chciał robić cokolwiek legalnie, to zaraz trzeba się tłumaczyć albo Cię po prostu bank i państwo na spółę okradnie xD
Marzyliście wręcz o tym aby państwo wreszcie miało nad Wami pełną kontrolę.
Żeby każdy przelew, każda złotówka, każda kawka w Żabce, przelew do córki czy syna, była pod lupą „dla Waszego bezpieczeństwa”☕👁️
I oto jest.
Od 1 października 2025 r. wszedł nowy system totalnej weryfikacji wszystkich przelewów w Polsce.
Ci pewnie nie chcieliby niczego o nas wiedzieć, a takiego np. Pegasusa kupili, żeby sobie pykać w Mario.
Ehh, naiwny czlowieku
Zastanawia mnie czas przyszły w artykule z 27 października 2025 roku (・へ・)