Wiemy, że właśnie o tym marzyliście, kiedy wrzucaliście kartkę do urny podczas ostatnich wyborów🗳️Co nie 😉? Przecież demokracja działa?

Marzyliście wręcz o tym aby państwo wreszcie miało nad Wami pełną kontrolę.

Żeby każdy przelew, każda złotówka, każda kawka w Żabce, przelew do córki czy syna, była pod lupą „dla Waszego bezpieczeństwa”☕👁️



I oto jest.

Od 1 października 2025 r. wszedł nowy system totalnej weryfikacji wszystkich przelewów w Polsce. Pokaż całość