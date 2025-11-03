Czemu mnie to nie dziwi? Te wszystkie cudowne amerykańskie firmy zatrudniają takich samych ludzi jak ty i ja. Jedyna różnica polega na tym że mają preferencyjne traktowanie względne prawa i korumpują potrzebnych im ludzi na lewo i prawo. Było Goldman Sachs, Lehman Brothers, Deutsche Bank, Wirecard, cała wielka czwórka, McKinsey - jak przychodziło co do czego i kończyła się protekcja to dostawali po dupie.