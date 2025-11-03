Pewien Hindus wyrolował BlackRock na 500 milionów dolarów
Bankim Brahmbhatt stworzył sieć spółek telekomunikacyjnych, która wyciągnęła kredyty od BlackRock, a potem wszystko się zbankrutowało.xistobal
Komentarze (43)
najlepsze
A jak to samo zrobisz wg reguł to jesteś nietykalny
@8kiwi: NIe do końca - tam jest ostry porces selekcji. Zatrudniają najczęściej ponadprzeciętnie "uzdolnionych" chciwych psychopatów. Takich, którzy nie będą mieli problemu z bezwzględnym oszukiwaniem ludzi dla zysków i którzy nie będą przekładali życia prywatnego nad interes firmy. To jest nie tylko selekcja pod względem kompetencji ale i psychiki.
Jeśli masz dolary zamiast gałek ocznych to odnajdziesz
Nie blackrocka, tylko masę różnych firm z których cześć udziałów w jednej posiadał blackrock. Jak to fundusz inwestycyjny. Samego scama mają w dupie.
To jest news z niczego obliczony na jełopów którym wystarczy ładny tytuł żeby podawać informacje dalej, ale mają zakodowane że blackrock =źle.
Do tego stary.
Hindus wyrolowal wiele firm lacznie na 500 mln doloarow, a nie bezposrednio blackrock.
do not redeem!