Orlen większy niż Bayer
Polski czempion przebił wyceną kiedyś największą firmę Niemiec.GRUBY140
Przypomnę tylko, że dziś brent jest po 64 dolków i dolar najtańszy od wielu lat
W każdym biznesie musisz znaleźć nabywcę na swój pomysł, klienta. W petrochemii natomiast miliony robisz na usprawnieniach procesu, oszczędnościach rozumianych jako np. mniejsze zużycie energii elektrycznej, mniejsze zużycie pary, wydłużenie okresu między remontami czy minimalizacja "nadjakosci".
Możesz spokojnie kupić technologię a potem ją rozwijać. Zrobić coś co jest niemożliwe zdaniem producenta.
@wqeqwfsafasdfasd: aktualny ORLEN to połączenie największych polskich firm: PKN Orlen, PGNiG, LOTOS i ENERGA.
stąd jego aktualna wielkość
Orlen patentuje najwyżej nowe sposoby na dymanie obywateli na paliwie kupionym od Arabów.
Niech każdy odpowie sobie sam którą firmę wolałby mieć w Polsce xd