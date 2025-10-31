Hity

tygodnia

Znalazł wojskowe dokumenty na działce. Policja przeszukała jego dom bez nakazu.
2612
Flippowanie uznane za działalość gospodarczą:)
2413
Dość tej chorej zmiany czasu, tylko czas letni!
2461
Amstaff rzucił się na dziecko. Prokuratura umorzyła śledztwo
2280
11-latka złamała kręgosłup na sali zabaw podczas przyjęcia urodzinowego
1970

