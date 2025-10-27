48 000 zł miesięcznie. Padła pierwsza propozycja limitu dla zarobków lekarza
36 480 zł tys. zł miesięcznie, z możliwością podniesienia do 48 tys. zł w uzasadnionych przypadkachPIAN--A_A--KTYWNA
- #
- #
- #
- #
- 41
- Odpowiedz
36 480 zł tys. zł miesięcznie, z możliwością podniesienia do 48 tys. zł w uzasadnionych przypadkachPIAN--A_A--KTYWNA
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (41)
najlepsze
@Naczelny_Cenzopapista: tych najpierw jest wiecej
- najpierw niech splaca studia
- najpierw niech sie okresla czy prowadza prywatna praktyke czy pracuja w panstwowych placowkach (u niemcow nie ma praywaty jezeli ktos w panstwowym pracuje)
- najpierw niech zrobia
Była taka inicjatywa zeby wlasnie stworzyc jeden system godzin pracy lekarza, gdzie on by wrzucal sobie ile godzin robi dla danej przychodni, czy szpitala, czy ma tam jakies swoje "prywatne sprawy", dzieki czemu szpitale czy przychodnie tez by mogly lepiej planowa kalendarz. Ale byl opór ze strony lekarzy, ze to wieksza biurokracja ( ͡º ͜ʖ͡º)
Jak ktokolwiek to klepnie, to znaczy, że z tego kraju trzeba wyjechać minimalnie w wieku 18 lat, maksymalnie w 22.
@mccloud: odkryłeś budżetówkę, czyli segment zatrudnienia gdzie płace są regulowane ustawami, gratuluję xD
@pilprzem:
by google
Tak działają szpitale - kilku specjalistów na tłustych kontraktach i reszta to młodzi lekarze odrabiający pańszczyznę w ramach rezydentury (za pensje rezydentów płaci marszałek województwa).