Chcecie darmowe studia lekarskie? To je odpracujcie
Może warto byłoby, gdyby ci, którzy chcą studiować za darmo kierunek lekarski w Polsce, mieli obowiązek odpracowania nauki w państwowej służbie zdrowia stwierdził Patryk Wicher podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości.wykopowicz19870808
Komentarze (99)
Paradoksalnie to kierunki medyczne powinny być jednymi z darmowych kierunków. Tak samo jak inżynieryjne. Gównostudia powinny być płatne.
@drMuras: przecież twój kolega też jest nowym współobywatelem xD
@drMuras: W Afryce by ci się spodobało, w sensie w tej najbardziej niepostępowej. Nie dość, że podatki tam są takie jak w Europie w średniowieczu to jeszcze podobna średnia długość życia.
10 lat temu byly robione analizy prawne w tym kierunku. Problem jest taki, ze jesli lekarze by musieli odpracowac studia, to panstwo by musialo im gwarantowac miejsca pracy na caly czas odpracowania. Inaczej jest podstawa prawna by dochodzic odszkodowania lub oddalic koniecznosc zaplaty za studia.
Inny problem jest taki, ze nie mozna okreslic, ze tylko niektore kierunki studiow beda mialy obowiazek odpracowania. Albo wszystkie, albo zadne.
@Solution_wieleotwartychdrzwiQwantom: wracaj do komuny panie gierek. Służby zdrowia nie ma, jest ochrona zdrowia.
Poza tym fajnie tutaj wykoleja się platfusiarska fanaberia o obracaniu szpitali w prywaty - jak to sprzedadzą gawiedzi?
Bo wtedy nie działa teoria o "KONOWAŁ W SZPITALU NAS KASUJE!!!11", gdy to przecież "Szpital dla biedoty NZOZ Sp. z o.o." wystawia rachunek takiemu wyborcy?
@noHuman: Nowy podatek. Tego nam właśnie potrzeba. Nowe podatki to idealne rozwiązanie każdego problemu.
@mnj18: Czyli informatycy będa mieli do wyboru comarch albo asseco. Czy to znów jakieś komusze szukanie spekulantów i wybór "studiów dla wrogów ludu, które trzeba obciążyć"?, jeśli nie zrobisz tak wszędzie?
Ale by to pokazało wykształciuchom, nawet po wiadrologii czy wyższej szkole mieszania ciasta, by nie mogli robić w Jeronimo Martins, tylko u
Pomijając, że rodziny takiego lekarza czy sam on w ciągu swojego życia odpracowuje za to w podatkach. lol.
Dziwne. Niemożliwe.
Pozwolę sobie nagłośnić.
Ciekawe - na pewno liczba lekarzy się zwiększy, jak dodamy pańszczyznę.
To już lepiej zlikwidować publiczne studia, a nie się bawić w pańszczyzny. Poza tym tak jak pisałem w innym komentarzu - serio ktoś myśli, że wtedy "Szpital DLA LUDU NZOZ Sp. z o.o." wystawi takiemu kowalskiemu niższy rachunek,
Jeśli jakiś Patryk z PiSu powie coś głupiego, to nie ma konieczności zaraz o tym trąbić, że wreszcie pojawił się ktoś mądry, bo się nie pojawił.
I to jest całkiem niezły pomysł :] można przedyskutować szczegóły np. że jeśli dostaniesz zagranicą 10 razy tyle kasy to spoko ale musisz spłacić się (w tym dodatkowe oprocentowanie kredytu). To praktycznie to samo co stypendium państwowe w systemie płatnym tylko nawet nie trzeba tworzyć nowej nazwy.