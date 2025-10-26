Hity

Najładniejszy MOP w Polsce, doceńmy pracę Pań!
I znowu psy: Cztery psy zagryzły 80-latka
Słynne Prince Polo XXL zmniejszyło gramaturę
Facet opracował kamerę rejestrującą 2 miliardy FPS i nagrał ruch wiązki lasera
UWAGA TVN: Ojciec mężczyzny zagryzionego przez psy: Syn telefonował po ratunek
