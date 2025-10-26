Może warto by było, żeby w ogóle studia trzeba było odpracować jeśli chcesz mieć je za darmo. 5-10 lat pracy w kraju po ukończeniu studiów w zależności od kierunku. Nie musi to być praca w zawodzie. Jeśli nie pracujesz to musisz oddać kasę (kwota pojmniejszana za każdy przepracowany pełny miesiąc). Tym sposobem Ci których nie stać na płatne studia będą je mieć darmowe, a Ci którzy wykorzystają to, żeby się wykształcić i Pokaż całość