Niski wzrost mężczyzny znacznie utrudnia znalezienie partnerki i awans w pracy
Kobiety wolą partnerów wyższych od nich średnio o 21 cm, mężczyznom wystarcza o 8 cm niższa partnerka. Wyżsi ludzie zarabiają więcej i częściej awansują. Heightyzm dyskryminacja ze względu na wzrost działa nie tylko na rynku randkowym, lecz także na rynku pracy.SilesianPill
@NetworkCartoon: a ja tam uwielbiam małe c---i .... u kobiet oczywiście ( ͡º ͜ʖ͡º)
@malkontent: Empatia czy romantyzm nie mają nic wspólnego z fizycznym przyciąganiem. Można być osobą pełną zrozumienia, ciepła i emocji, a jednocześnie mieć swoje preferencje dotyczące wyglądu czy stylu życia. To nie brak empatii, tylko naturalne różnice w potrzebach i pociągu. Czy jeśli szczupły, dbający o siebie mężczyzna nie czuje chemii z otyłą kobietą, to twoim zdaniem nie ma w nim empatii ani romantyzmu?
@malkontent: Gadzi mózg nie potrafi kochać.
Skrajni ekstrawertycy i przebojowe oskarki z bogatych domów również powinni zostać obciążeni comiesięcznym podatkiem.
Pieniądze z tych podatków powinny być przeznaczane np na operacje plastyczne, przeszczepy włosów, leczenie ortodontyczne, oraz opiekę psychologiczną dla najmniej atrakcyjnych fizycznie mężczyzn.
Uwaga: Ładni ludzie również mają lżej w życiu - nawet udowodniono, że dostają niższe wyroki w sądach.
Wysocy częściej są wybierani na liderów i cieszą się większym zaufaniem.
I tak dalej i tak dalej - wzór urody jest uniwersalny, uniwersalnie pożądany, szanowany oraz zakodowany biologicznie wbrew temu w co wielu chciałoby wierzyć.
Będąc niskim facetem automatycznie odpalasz grę na wyższym poziomie
Wyobraź sobie kombo rudy + karzeł. Mesjasz
@BoloTrampolina: 3/4 wykopu
Natomiast to co z moich obserwacji najbardziej ogranicza szanse na powodzenie to nawet nie wzrost tylko bycie nudnym / wycofanym. Jak ktos ma
@Spocony_Bambo: opowiedz nam o tym coś więcej
@Cernold: przedział 1,8-1,9 nie jest średni wzrost tylko to są właśnie wysocy. 1,9-2 to są bardzo wysocy. średni wzrost to między 1,7 a 1,8, między 1,7 a 1,6 są niscy poniżej bardzo niscy.
@Cernold: Ten wzrost jeszcze z 50 lat temu był uznawany za wysoki. Średnio ludzie są aktualnie ok. 10 cm wyżsi niż 100 lat temu.