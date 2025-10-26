To takie troche odkrycie tego co wiadomo było już od lat.

Uwaga: Ładni ludzie również mają lżej w życiu - nawet udowodniono, że dostają niższe wyroki w sądach.

Wysocy częściej są wybierani na liderów i cieszą się większym zaufaniem.



I tak dalej i tak dalej - wzór urody jest uniwersalny, uniwersalnie pożądany, szanowany oraz zakodowany biologicznie wbrew temu w co wielu chciałoby wierzyć.



Będąc niskim facetem automatycznie odpalasz grę na wyższym poziomie Pokaż całość