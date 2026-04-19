Miały być poidła dla koni a powstały domy - dewastacja krajobrazu w Zakopanem
Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 50-latkowi, który na Bachledzkim Wierchu w Zakopanem wybudował pięć domów. Choć przedsiębiorca przekonywał, że to "poidełka dla koni", prawdopodobnie budynki miały być wynajmowane turystom. Powstały w miejscu objętym ochroną.pawloka1
Komentarze (39)
@znmd: ta sprawa ma drugie dno. Chodzi o ochronę biznesów i eliminacje konkurencji. Otóż żeby ceny najmu nie spadły, nie pozwala się na dalszą zabudowę. No chyba, że masz znajomości. Wtedy to nie.
grubo mu dowalili jak na pięć poideł.
"Mężczyzna od ponad 20 lat toczy regularną wojnę z organami nadzoru budowlanego, a jego „portfolio” nielegalnych inwestycji jest szerokie. Najsłynniejszą z nich jest charakterystyczny zielony pensjonat, który powstał w 2004 roku na działce rolnej. Sześciokondygnacyjny budynek, w którym prowadzony jest wynajem pokoi dla turystów, funkcjonuje nieprzerwanie, mimo że pierwszy nakaz jego rozbiórki wydano 16 lat temu."
Oczywiście żaden ze skorumpowanych urzędasów przez rok jak trwała budowa nie doszedł do wniosku, że to co tam powstaje jest mocno dalekie od wyglądu poidła dla konia ¯\(ツ)/¯