Szpital MSWiA w Jeleniej Górze kupuje luksusowe samochody
Pieniędzy na leczenie nie ma, ale są na samochody które mają mieć: funkcje masażu w fotelu kierowcy, system audio z 12 głośnikami oraz systemem dynamicznej kompensacji dźwięku, czytnik linii papilarnych, fotele z funkcją relaksu wyposażone w elektrycznie wysuwany podnóżek...matixrr
Wszystkich powinna obowiązywać TA SAM KOLEJKA. Tylko wtedy politycy będą mieli motywację do naprawy systemu, a jak zachoruje ktoś ważny, to szybko kolejka zostanie udrożniona...
Nie po to każde stanowisko ma zastępce, żeby RZĄDZĄCY OMIJALI
Ja czekałam w szpitalu w którym sama pracuje na zabieg jak wszyscy. Ale jak potrzebowałam porady to kolega został chwilę po pracy, nikogo z kolejki nie wyrzucając i w swoim prywatnym czasie udzielił mi porady.
No ale wiadomo, nie dotyczy to polityków i ich rodzin. Ty zwykły Polaku zdychaj na raka, synek senatora ma wrośnięty paznokieć u syry, on jest ważniejszy!
6.50. Wielofunkcyjny panel dotykowy dostosowujący przyciski w zależności od wybranego trybu - multimedia / klimatyzacja,
CO TO K**** MA BYC?!
Po drugie: Nadzór nad wydatkami tego typu ma obecnie Marcin Kierwiński (KO).
Po trzecie: tak szczegółowy opis świadczy, że przetarg jest ustawiony pod konkretne auto.