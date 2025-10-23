Wskaźnik urodzeń w Polsce gwałtownie spada. Przyczyna? Epidemia samotności
Problem nie polega tylko na tym, że Polacy mają mniej dzieci. Coraz częściej nie mają partnerów, z którymi mogliby mieć dzieci. W miastach takich jak Warszawa, Łódź, Kraków na 100 mężczyzn przypada 110 kobiet, na prowincji proporcje się odwracają. Wojna płci i polaryzacja utrudnia tworzenie związkówPiekarz123
For most of human history, being alone meant being dead. The word “loneliness” barely existed in English until the industrial age. At the dawn of the 20th century, only a tiny share of adults remained unmarried – smaller still in eastern Europe than in the west. In the lands of
To plus jak juz szukają to szukają bogatego a do takich mają dzisiaj lepszy dostęp przez appki randkowe. Także zaraz wrócimy do momentu ze bogaci faceci będą mieć kilka kobiet na raz (bo kobieta woli byc któraś z kolei u bogatego niż pierwsza u biedaka) a powiato-gminnym
@MinisterPrawdy: Nie, 30 kilkuletnia kobieta z punktu widzenia macierzyństwa to coś totalnie normalnego zwłaszcza w obecnych czasach gdzie ludzie żyją coraz dłużej, gdzie najpierw żeby mieć to dziecko to trzeba sobie ogarnąć życie żeby takowe utrzymać. Problem jest taki, że w Polsce jak laska zajdzie w ciążę w młodym wieku to patrzą się na nią jakby się puszczał z każdym a jak
@Cztero0404: to co? Wprowadzamy cenzurę? A może znalazłe skraj gdzie tego nie ma?
No co konkretnie się dzieje? I jaki to ma niby wpływ?
Ale wykopki dalej będą tworzyć jakieś teorie z d--y byle tylko nie przyznać że współczesna Polska jest dla singla wygodna do życia.