Nie chce wam psu narracji ale obecni 20-40 a nawet 50 latkowie (z obecnego systemu emerytalnego) będą zapierdzielac do śmierci i to bez podnoszenia wieku emerytalnego bo za 2k emerytury (po dzisiejszej sile nabywczej) się nie utrzymają a dużo osób nawet nie będzie miało tej stażowej jakieś 1850zł w tej chwili tylko np 500-1000zł