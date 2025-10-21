Polska jak Wietnam. Fatalny stan naszego systemu emerytalnego.
Autorzy raportu podkreślają, że obecny model, w którym bieżące świadczenia są finansowane z aktualnych składek pracujących, nie gwarantuje długoterminowej równowagi systemu. Sytuację dodatkowo pogarszają niekorzystne trendy demograficzne.Pieronek
W takim systemie, to i ja moglbym inwestowac jako OFE, bo jako fundusz nie ponioslbym zadnej odpowiedzialnosci moich decyzji inwestycyjnych ( ͡º ͜ʖ͡º)
@Czytelnik30:
Zaraz tusk to co zrobił było rozsądne. PIS potem zrobił to
@r-grr: ale to chyba ta 13-stka była zamiast waloryzacji emerytur?
w sensie nie zwaloryzowali emerytur dali za to 13-stkę i ogłosili "wielki sukces rządu"?
@haohao: i to jest pomysł nie myślałeś o polityce, na ministra finansów, stare dziady do mięsnych szturmów i problem wypłat emerytów się rozwiązuje.
Za te ~30 lat trzeba będzie dopłacać parę razy tyle ile obecnie.
Demografia to rozwali - jak się odwrócą liczby. Kiedy będzie więcej ludzi na emetyturze jak pracujących.
To jest piramida finansowa, sponsorowana przez państwo, czytaj nasze portfele.
Do tego masa grup uprzywilejowanych, które nigdy nie odłozyły pieniędzy, które dostają (górnicy, policjanci etc. wszyscy tak narpawdę są KUPIENI emeryturami - pieniędzmy z przyszłości, których nie
Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Austria, Czechy, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Japonia, USA, Kanada.
Nie lepiej poczekać aż oni coś wymyślą?