Żadne odkrycie, każda firma z HRem gdzie zaczyna to być dział 15+ osobowy, o ile nie zarządzają jakimś międzynarodowym korpo na setki osób to jest bezwładna masa, która wiecznie stara się po prostu kręcić młynem nawet jak nie ma sensu.

Bzdurne rekrutacje, które nie dochodzą do skutku bo nie chodzi o to aby kogoś zatrudnić tylko wykazywać że się coś robi, bzdurne szkolenia bo trzeba znowu coś robić i jest budżet do Pokaż całość