No dobra, ale nie robią tego by wspierać małe piekarnie, z dobrego serca, tylko żeby skrócić łańcuch dostaw. + Żadna jedna piekarnia nie ogarnie tyle pieczywa.



Pieczywo dla Dino robią nadal duże, regionalne molochy, które mają po kilkadziesiąt milionów przychodów. Jest to po prostu rozbite na cały kraj, regionalizacja na kilka firm. To samo w Dino jest z mleczarniami i produktami mlecznymi, o dziwo produktami sypkimi, a nawet majonezami. Niektóre majonezy są