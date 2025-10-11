Europa rozgniatana przez USA i Chiny.
Europa jest rozgniatana politycznie i gospodarczo przez dwa supermocarstwa Amerykę i Chiny. Trzymanie się wyznaczonych celów redukcji emisji CO2 byłoby w takie sytuacji nierozsądne ostrzega niemiecki dziennik Handelsblatt.Bobito
Komentarze (76)
najlepsze
Wow! Szybko poszło.
https://pixelnerd.pl/AI/sztuczna-inteligencja-widzi-kobiety-jako-mlodsze-i-mniej-kompetentne-nowe-badania-pokazuja-ze-to-nie-przypadek/
@malkontent: obawiam się że jest gorzej, władze nie są naiwne ani głupie, tylko przekupione lub zastraszone, bo wielokrotnie działają przeciw interesom UE. Np. wyłączenie elektrownii jądrowych w Niemczech pomimo wojny na Ukrainie i problemów z energią i paliwami.
PS. Pomijam czy
PS. Powtarzasz jak mantrę bajeczkę o dotowaniu. Tam jest taka konkurencja na rynku samochodów, że wielu mniejszych producdentów juz padło, bo musieli sprzedawać poniżej kosztów.
@ameneos: To samo można powiedzieć o producentach samochodów w Europie, którzy są idiotami z niezwykle krótką perspektywą, skoro dali sobie wejść na głowę Chińczykom tracąc przy tym klientów, zamiast podejść do konsumenta z szacunkiem i zyskać jego przychylność na długie lata.
@malkontent: No bo są, co nie zmienia faktu że Chiny na tym zyskują
@LegendarnyOdkurzacz: tak działają partie które wybieramy. Nadal zbyt dużo ludzi łyka papkę z TV zamiast sprawdzić samemu kto za czym głosował i jakie ustawy wnosi.
W sumie to bardzo ciezka sytuacja dla uni europejskiej, bo wymagane jest teraz zdecydowane działanie a unia to w obecnej formie
@dreadingit: przecież właśnie po to musimy iść w elektryfikację i OZE. Nie mamy żadnych surowców naturalnych w Europie, które by nam zapewniły niezależność energetyczną od USA/rosji/Chin/Arabów. Oczywiście powinniśmy to robić inaczej, niż wymyślili to sobie unijni rządzący, ale elektryfikacja to jedyna droga dla UE