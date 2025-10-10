Atomówka to zbyt długi projekt by się u nas udał. Spokojnie 10 lat roboty, jakaś partia musiałaby mieć 3 kadencje zapewnione a nawet wtedy nie ma gwarancji że coś zrobią. Żadna ze stron nie będzie wkładać roboty by druga przejęła ostatnie lata i zgarnęła całą chwalę za projekt.