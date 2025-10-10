Słowacy stawiają nowy reaktor. Polska wciąż czeka na swój atom.
Podczas gdy Słowacja rozwija energię jądrową i rozpoczyna budowę kolejnego reaktora, Polska wciąż czeka na swoją pierwszą elektrownię jądrowąsalomonkane1995
Komentarze (84)
najlepsze
Problem polega na tym, że Elektrownie Jądrową trzeba chcieć zbudować, a nie budować w nieskończoność jak to ma miejsce u nas. Byle żeby obsadzić jak najwięcej stołków
6 lat PO+PSL + 8 lat PiSu + teraz prawie 2 lata uśmiechniętych. Oni wszyscy są winni. I nie wierze że to przypadek i nieudolność.
Niezależnie od opcji politycznej takie firmy nie są państwowe.
Także obrażaj się np. na Niemcy i nie kupuj nic pochodzenia DE. Daj zarobić polskiemu społeczeństwu.
Koniecznie pozbądź się też
Pamiętam jak mieli budować autostrady w Polsce :)
Po upadku ZSRR (które zbudowało 36 reaktorów), Białoruś zbudowała samodzielnie dwa. I to w niewiele ponad 6 lat.