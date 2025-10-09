Hity

tygodnia

Zamiast alimentów równa opieka nad dziećmi. Wynik - 25% mniej rozwodów
2928
Doda nie trafiła do więzienia. Tak tłumaczył to sąd
2619
Ordynator szpitala w Poznaniu zatrzymany. Zarabiał 100 tys. zł miesięcznie.
2472
Kto stoi za zamówieniem i nie odebraniem 11 ton śliwek od rolnika?
2367
System kaucyjny: Głos Wykopowicza ma sens!
2316

