Prognozowany wzrost cen wywozu śmieci o 30%.
Komentarze (114)
najlepsze
W starym modelu firma zbierająca śmieci sprzedawała je do sortowni, sortownia zarabiała głównie na najbardziej wartościowych frakjach czyli butelkach PET i aluminium.
Teraz Ty bierzesz najbardziej wartościowe frakcje odpadów i z----------z z nimi do automatu, wykonując ZA DARMO pracę sortowni, żeby zagraniczne korporacje mogły za darmo odbierać pięknie posortowane i drogie smieci.
A sortownia dostaje mniej wartośiowe śmieci, więc obniża cena za tonę odpadów, i firma zbierająca śmieci musi
Domański teraz powinen wysłać pudełko bombonierek Morawieckiemu.
Miał być kolejnym pretekstem aby sięgnąć obywatelom do portfela. Jak widać się udało. Na szczęście dla równowagi, za ogrzewanie tez zapłacimy więcej.
Ake jedno misĘ przyznać. Akurat w DE to jeszcze jakoś działa. Powiedzmy. :)
Ale ja już nie wierzę w ten naród :D.
@PanZuo: Robią w bambuko ludzi jak chcą, na każdy możliwy sposób i przy każdej okazji. Zero reakcji i przemyśleń.
Wysłać ekologów do Indii niech tam wdrażają system kaucyjny.
Każdy powód do podwyżki jest dobry ¯\(ツ)/¯