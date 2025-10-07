Niech się bawi szachami. Ale generalnie szachowa kariera to nie jest jak niektórym się wydaje Gambit królowej. Jest mnóstwo takich dzieci które na różnym etapie nauki szachów osiągają bardzo duże sukcesy w swoich rocznikach, a później przepadają. Szachy są okrutną grą, która wymaga dziesiątek tysięcy godzin nauki, a jeden malutki niewidoczny błąd w meczu potrafi czasami zniszczyć wszystko. Do tego ucząc się szachów - uczysz się szachów. Nic więcej dzięki temu nie Pokaż całość