Polska mistrzyni ma zaledwie 10 lat! Julia Szczurek najlepsza w szachach!
A zdjęcie - jakbym widział aktorkę z "Matyldy"
Niestety zeby wbic GM to potrzeba poswiecic zycie na szachy, zeby wbic 2700+ czyli mega, mega
Pewnie tez piszesz o GM okolo 2500, a to jaka przepasc jest miedzy 2500 do 2700 to rowniez ciezko sobie wyobrazic. Jak grasz z GM 2500 to wydaje ci sie, ze ziomek jest takim potworem, ze chyba nie da sie go ograc, a potem
Oczywiście to duży sukces obiektywnie, bo konkurencja wśród dzieci (w każdej
