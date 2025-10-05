no i fajnie - jeden z powodów (nie jedyny) dlaczego nie rodzą się dzieci to brak własnego M. Wniosek jest taki, że po prostu jest nas za dużo i najlepiej jak będzie nas mniej! No to robimy any% speedrun do dzietności na poziomie 0 - i to chyba już tylko dla lore odblokowujemy, żeby zobaczyć "co się podzieje" jak cały naród wymiera na masową skalę xD