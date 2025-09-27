W Krakowie znam takie jedno miejsce, gdzie jest taka prywatna szkoła dla nowobogackich, na Pachońskiego, za Lidlem. Jest tam dość wąsko, bo w jednej linii parkują samochody z okolicznych nowych bloków, więc mimo że dwukierunkowa ulicy, to dwa SUVy się nie miną. Oczywiście większość musi "dostarczyć" dziecko pod same drzwi szkoły, bo 50 m samodzielnie nie przejdzie, może za bardzo się spoci - nie wiem. Kilka razy byłem świadkiem jak dwie takie Pokaż całość