Nie radzę sobie na jezdni, więc zejdź z chodnika
Rodzice boją się posyłać swoje dzieci same do szkoły przy ul. Astronautów. Dlaczego? Bo mogą zostać rozjechane przez innych rodziców, co muszą pod samo wejście. To nie jest miejsce, w którym służby robią sobie zdjęcia do akcji bezpieczną drogą do szkoły.skeeto666
Sprawca nie przyznał się kto kierował pojazdem, ale jakiś czas temu przepisy się zmieniły. Tak czy siak dostał mandat od 500 do 8000zł za niewskazanie kierującego. Jak się "nie da" ustalić sprawcy to to teraz przyklepują. Przy recydywie idą górne widełki. Pouczenia wtedy nie dają, bo klepią statystyki.
Warto zgłaszać ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@GrzegorzPorada: nie wszystkim się udaje jak widać ( ͡º ͜ʖ͡º)
Osiedle jest "bez chodnikowe". Dzieci w drodze na lekcje mijane są przez pędzące samochody, uprawiające slalom osiedlowymi uliczkami. Często są to rodzice, którzy chcą dowieźć SWOJE dzieci pod samo wejście, pomimo tego że jest wyznaczony parking na terenie szkoły przy boisku z wjazdem od Olbrachta.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Często wieczorem jak idę na siłownię sygnalizacja na przejściu jest wyłączona, kamerki również - praktycznie nie da się przejść nie w----------c się na chama na drogę bo inaczej kierowcy nie rozumieją.
Obok jest też droga z ograniczeniem do 30, zainstalowałem licznik w rowerze, rozpędziłem się do tej prędkości na ścieżce rowerowej i auta dosłownie