33% spadek akcji Accenture - Globalny gigant IT traci grunt pod nogam
Gigant IT, który doradza innym jak skalować biznes, sam właśnie zeskalował się w dół. Kupuje losowe startupy i liczy, że AI i Google Cloud uratują imprezę.DriveSpace
Komentarze (7)
A sam artykuł to tylko zachęcanie frajerów do sprzedaży akcji w obliczu nadchodzącej hossy na akcjach Acc.
Trafiłam parę razy na hindusa na słuchawce, nie da się ich zrozumieć po angielsku, bo jak nie wiedzą jak odpowiedzieć to udają że mówią po angielsku dając ciężki akcent.
Szkoda, że nie znam się na giełdzie bo bym zarobił