Drukarnia Welin - mobbing kierowniczki przez właściciela firmy
- właściciel firmy publicznie zaczyna toczyć wojnę z pracownikami, RODO, mobbing w komentarzach. Polecam komentarze oraz opinie firmy w google. Lokalne źródła mówią, że facet odsiadywał kiedyś wyrok za pedo. Wyjątkowy buc, siła internetu już niszczy mu reputację. Pomóżmy bardziej.dave21w
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 104
- Odpowiedz
Komentarze (104)
najlepsze
Kobiety inaczej podchodzą do tego typu uroczystości i od pół roku w pracy pojawiał się temat ślubu.
Termin znany dużo wcześniej, urlop zgłoszony na kilka miesięcy przed - w sumie dwa tygodnie.
I wszystko było OK gdyby nie to ze ta dziewczyna żyła w pracy weselem. Oczywiście zadania realizowała tak jak wcześniej wszystko na czas, tylko "JANUSZEX" chodził
Buc nie buc, ale jeśli ktoś wystawia mu złą opinię na jego firmę na podstawie arta w sieci, a nie na podstawie tego że mu np usługę spierniczył, to jest ostatnim dzbanem. Za bezpodstawne oczernianie są paragrafy. Chyba że się ma dowody to hulaj dusza piekła nie ma
No ale sam sobie zatrudnił niedorozwojów.
a potem zdziwienie skad premie za "niechorowanie"