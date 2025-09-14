Bo ludzie (w tym firmy) myślą, że w byciu liderem to chodzi o rozkazy, głupie próby wykazania się, zarządzanie. Prawda jest taka, że dobry lider to taki, który daje wykazać się innym i przy okazji jest mentorem. To zespół ma pracować tak, że nawet jakby nie było lidera, to oni wiedzą jak działać.



Btw. Nigdy w swojej karierze nie trafiłem na osobę na stanowisku kierowniczym, która się do tego nadawała. Jedyne co Pokaż całość