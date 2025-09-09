Wodowanie BMW
Kierowca z Włocławka, chciał zwodować skuter wodny, a zwodował własny samochód, robiąc z niego łódź podwodną...patryk-wuwuw
Komentarze (52)
najlepsze
Was pewnie tak samo cisnęli cały czas w szkole i teraz musicie sobie odbić te krzywdy z dzieciństwa.
Nie czaję jak to jest, że wy jesteście tacy idealni, błędów nie popełniacie, a potem czytam żale na mikroblogu że zarabiacie minimalną i jedyna rozrywka to siedzenie na wykopie xD
koniecznie wieli grill i musi być podświetlany by było go widać!
@fff112: Zobacz na koła - hamuje zanim przednie koła dotykają wody. Widać jak działa ABS czyli hamuje maksymalną siłą. Dlaczego nie spowolnił? bo raz że ma obciążenie z tyłu, dwa że wjeżdża pod dość dużym kątem a przede wszystkim... tam jest ślisko -
- Śpij spokojnie Ursula. Polaki nie dadzą nam nigdy upaść. Nikt z taką chęcią jak oni nie tyra na nasze folksdojczwageny i szmelcedesy.
- Für Deutschland Angela!
- Für Deutschland Ursula!