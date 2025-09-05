Dzisiaj zostałem prawie zmajtczakowamy. Według praw fizyki, gdybym odbił w prawo (będąc wciąż na moim pasie ruchu) to kto by uszedł z życiem? Ja czy kierowca tego parcha starego?
WY797CY
Uważajcie na siebie.
Prędkość u mnie około 100 limit 120.
#piratdrogowy #majtczak #samochodoza #polskiedrogi
Komentarze (24)
@Grzesiok: we łbie kierowcy to pewnie klasa premium
@Grzesiok: Jaki złom? On się po prostu bawił w Cobra 11 Oddział Specjalny, dla tego ma takiego mercedesa xDD
Ale to najpierw taki patus musi jakiemuś politykowi dziecko rozjechać. Życie zwykłych ludzi nasza władza ma głęboko w d---ch ( ͡° ʖ̯ ͡°)
W Holandii były kiedyś masowe protesty, rząd zaostrzył prawo i mają spokój z piractwem drogowym.
W polszy naród podzielony, siedzi cicho, mimo że trup na drogach ściele się gęsto.