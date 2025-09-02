Zakaz używania telefonów komórkowych zauważalnie poprawia wyniki studentów
Zgodnie z wynikami nowego eksperymentu, zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zajęć prowadzi do poprawy wyników studentów w nauce. Co więcej, osoby objęte taką polityką zaczynają znacznie przychylniej oceniać pomysł wprowadzenia ograniczeń dotyczących korzystania ze smartfonów na uczelniachObserwatorGospodarczy
odejmiesz telefon komórkowy, nie ma poprawy wyników, ba nie ma nawet studenta ;)
ps. jeden z moich wykładowców zwykł mawiać, na studiach uczysz się dla siebie, nikt od ciebie niczego nie będzie wymagał, to nie podstawówka ani liceum.
ergo by być studentem, żakiem nie potrzebny jest zakaz używania czegokolwiek, bo potrafisz umiejętnie korzystać z potrzebnych ci do nauki narzędzi.
albo nie, i zostajesz na poziomie liceum, mając w ręce
I nie, nikt mi nie wmówi, że studenci na wykładach tylko przeszukują net w celu weryfikacji właśnie usłyszanych info, czy weryfikacji założeń.
@martw: Pacjenta to obchodzi.